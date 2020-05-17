Копирайтинг/рерайтинг, перевод

Добрый день! Меня зовут Дарьей уже 22 года. В 2019 году я окончила БГЭУ, параллельно 4 года работала в сфере гостеприимства и общественного питания.

С ранних лет пишу, рисую (окончила художественную школу).

На данной платформе ищу подработку в написании текстов/рерайта, перевода с/на английский или белорусский.

Главными качествами в себе считаю исполнительность,высокую степень ответственности, креативность, пунктуальность и быструю обучаемость.

Готова к плодотворному сотрудничеству!