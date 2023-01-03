Дизайн сайтів та мобільних додатків

Привіт!

Я UI/UX дизайнерка.

Допоможу Вам з дизайном лендінгів, багасторінкових сайтів, веб-застосунків з адаптацією на різні пристрої, мобільних додатків. Маю високий рівень володіння Figma, та базовий рівень Photoshop, Illustrator, After Effects .

У роботі застосовую:

- аналіз сайту/додатку замовника (якщо є), аналіз конкурентів;

- брифування замовника, визначення проблеми бізнесу, яку необхідно вирішити;

- створення персон, UJM, CJM, User flow, User story, структура/карта сайту;

- прототипування: wireframe, mockup, prototype;

- формування UI-kit для проекту;

- гайдлайни iOs/Android

Я весела, порядна та чуйна людина з гіпербалізованим відчуттям відповідальності, з повагою ставлюся до клієнтів, дотримуюсь дедлайнів у роботі та з гумором вирішую будь-які проблеми.