Привіт!
Я UI/UX дизайнерка.
Допоможу Вам з дизайном лендінгів, багасторінкових сайтів, веб-застосунків з адаптацією на різні пристрої, мобільних додатків. Маю високий рівень володіння Figma, та базовий рівень Photoshop, Illustrator, After Effects .
У роботі застосовую:
- аналіз сайту/додатку замовника (якщо є), аналіз конкурентів;
- брифування замовника, визначення проблеми бізнесу, яку необхідно вирішити;
- створення персон, UJM, CJM, User flow, User story, структура/карта сайту;
- прототипування: wireframe, mockup, prototype;
- формування UI-kit для проекту;
- гайдлайни iOs/Android
Я весела, порядна та чуйна людина з гіпербалізованим відчуттям відповідальності, з повагою ставлюся до клієнтів, дотримуюсь дедлайнів у роботі та з гумором вирішую будь-які проблеми.
Портфолио
- Редизайн сайту кафе14 просмотров
- Мобільний додаток на iOS для оплати покупок12 просмотров
- Веб-додаток для подорожей9 просмотров
- Редизайн інтернет-магазину доставки квітів11 просмотров
- Дизайн лендінгу для мобільного додатку11 просмотров