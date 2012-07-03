Профессиональный переводчик (англ/русск/укр).
Профильное образование, многолетний опыт работы.
В качестве переводчика участвовала в нескольких издательских проектах, в моих переводах выходили стихотворения и проза.
Опыт работы переводчиком для ряда информационных и развлекательных сайтов;
перевод стихотворений и художественной прозы современных авторов;
перевод технической документации, деловой переписки;
синхронный перевод конференций, переговоров в сфере кораблестроения, экономики, образования.
Свободное владение английским и украинским языком.
Знание теоретических основ перевода (опыт преподавания в ВУЗе).
В копирайтинге более трех лет.
Имею опыт написания продающих текстов для интернет-магазинов, рекламных текстов в сфере услуг, текстов, направленных на определенную целевую аудиторию.
Опыт рерайтинга. Высокая уникальность (95-100%). "Чувствую" язык, что позволяет создавать "читаемые" тексты, которые хорошо воспринимаются аудиторией.
Опыт написания контрольных, курсовых, дипломных работ по английскому языку, литературоведению, зарубежной литературе.
Тестовые задания выполняю только оплачиваемые.