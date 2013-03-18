Занималась французским с 2004г. Сначала в школе, после в Университете изатем во Французском институте в Санкт-Петербурге.
Опыт репетиторства 3 года.
Большой опыт общения с Французами.
Каждый год посещаю Париж для языковой практики.
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