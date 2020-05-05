Контактные данные
Телефон: +7 927 2179672 (Viber, WatsApp, Telegram)
E-mail: [email protected]
Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость
График работы: удаленная работа
Высшее образование
2014
НОУ ВПО ТФ "УРАО"
Экономики и бизнеса, Экономист
2010
НОУ СПО "КУиЭ"
Экономический, Менеджер (по отраслям)
Знание языков
Русский — родной
Английский — базовые знания
Опыт работы
Агетство по упаковке франшизы
Май 2018 — февраль 2019 (10 месяцев)
Проект— менеджер
— Ведение проектов от заполнения брифов до сдачи готовой работы.
— Контроль и подбор персонала.
— Управление бюджетом проекта и назначение сроков.
Информационный портал Zoon
Июль 2017 — март 2018 (9 месяцев)
Специалист по поддержке клиентов
- Совершаю исходящие звонки по существующей базе компаний с целью выдачи доступов в личный кабинет на сайте Zoon.
- Работаюв CRM системе.
- Выполняю необходимое количество заданий.
Маркетинговое агентство GeoPromotion
Апрель 2017 — июнь 2017 (3 месяца)
Аккаунт-менеджер
Коммуникация с клиентом на всех стадиях проекта после подписания договора. Руководство рабочей группой (брифинг, трафик, качество). Ведение отчётности по проектам.
Производственная компания Esense (жидкость для электронных сигарет)
Февраль 2017 — апрель 2017 (3 месяца)
Менеджер по оптовым продажам
Исходящие звонки по базе (холодные). Продажи.
Mаркетинговое агентство BRANDO
Февраль 2016 — июль 2016 (6 месяцев)
Аккаунт-менеджер
• Поиск клиентов;
• Общение с клиентом, подготовка презентаций и коммерческих предложений, участие в процессе разработки творческих концепций;
• Руководство рабочей группой (брифинг, трафик, качество), коммуникация с клиентом на всех стадиях;
• Ведение отчётности по проектам.
группа компаний Win Holding
Октябрь 2015 — февраль 2016 (5 месяцев)
Маркетолог
1) Кураторство по бизнес-атрибутике.
2) СМС-рассылка.
3) Коммуникации со СМИ, анализ СМИ. Контроль своевременного обновления информации на порталах, сайтах партнеров и электронных СМИ.
4) Взаимодействие с типографиями.
5) Работа с партнерами.
6) Формирование смет на отдел.
7) Разработка и проведение промо-акций.
8) Выплаты персоналу зарплат.
9) Работа с оргтехникой.
10) Работа с документацией.
11) Работа в интернете.
12) Работа с офис программами.
Лайк Центр Тольятти
Июнь 2015 — декабрь 2015 (7 месяцев)
Бизнес-ассистент
-- SMM ( ведение групп и аккаунтов в соцсетях, почте; аналитика; инвайтинг; постинг).
-- Исходящие (холодные и горячие) и входящие звонки.
-- Выполнение поручений руководства.
-- Работа с орргтехникой.
-- Работа с первичной бухгалтерской документацией.
-- Работа с базовыми офисными программами (Excel, Word).
-- Ведение оффлайн мероприятий от организации.
-- Замещение руководителя.
Рекламное агентство "Radiance"
Январь 2015 — июнь 2015 (6 месяцев)
Менеджер проектов
- Поиск и подбор персонала (промоутеры‚ мерчендайзеры‚ консультанты‚ супервайзеры и т.д.).
- Подготовка и реализация проектов.
- Обучение персонала‚ проведение тренингов и кастингов.
- Контроль персонала во время акций‚ оперативное и своевременное решение возникающих проблем.
- Предоставление отчетности по проекту своевременно и в полном объеме.
- Выплаты персоналу зарплат.
- Работа с оргтехникой.
- Работа с документацией.
- Работа в интернете.
- Работа с офис программами.
Опыт в успешном проведении проектов с персоналом свыше 50 человек. Работа в режиме многозадачности. Стрессоустойчивость. Быстрое принятие решений в сложных ситуациях. Инициативность.
Ключевые навыки
- Управление проектами
- Организаторские навыки
- Умение работать в команде
- Документооборот
- Общая психология
- Первичная бухгалтерская документация
- Телефонные переговоры
- Управление командой
- Деловая коммуникация
- Деловая переписка
- CRM
- Подготовка коммерческих предложений
- Работа с большим объемом информации
- Клиентоориентированность
- Internet Marketing
Обо мне
Люблю личное развитие в работе, справляюсь с многозадачностью. К работе подхожу ответственно, организовать и спланировать рабочее время могу. Клиентоориентирована. В стрессовых ситуациях оперативно ищу пути решения.
Высокая способность к обучению. Активная жизненная позиция. Преобладает словесно-логическое мышление. Люблю почитать познавательные для общего развития статьи и общую психологию.
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: не имеет значения