Резюме

Контактные данные

Телефон: +7 927 2179672 (Viber, WatsApp, Telegram)

E-mail: [email protected]

Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость

График работы: удаленная работа

Высшее образование

2014

НОУ ВПО ТФ "УРАО"

Экономики и бизнеса, Экономист

2010

НОУ СПО "КУиЭ"

Экономический, Менеджер (по отраслям)

Знание языков

Русский — родной

Английский — базовые знания

Опыт работы

Агетство по упаковке франшизы

Май 2018 — февраль 2019 (10 месяцев)

Проект— менеджер

— Ведение проектов от заполнения брифов до сдачи готовой работы.

— Контроль и подбор персонала.

— Управление бюджетом проекта и назначение сроков.

Информационный портал Zoon

Июль 2017 — март 2018 (9 месяцев)

Специалист по поддержке клиентов

- Совершаю исходящие звонки по существующей базе компаний с целью выдачи доступов в личный кабинет на сайте Zoon.

- Работаюв CRM системе.

- Выполняю необходимое количество заданий.

Маркетинговое агентство GeoPromotion

Апрель 2017 — июнь 2017 (3 месяца)

Аккаунт-менеджер

Коммуникация с клиентом на всех стадиях проекта после подписания договора. Руководство рабочей группой (брифинг, трафик, качество). Ведение отчётности по проектам.

Производственная компания Esense (жидкость для электронных сигарет)

Февраль 2017 — апрель 2017 (3 месяца)

Менеджер по оптовым продажам

Исходящие звонки по базе (холодные). Продажи.

Mаркетинговое агентство BRANDO

Февраль 2016 — июль 2016 (6 месяцев)

Аккаунт-менеджер

• Поиск клиентов;

• Общение с клиентом, подготовка презентаций и коммерческих предложений, участие в процессе разработки творческих концепций;

• Руководство рабочей группой (брифинг, трафик, качество), коммуникация с клиентом на всех стадиях;

• Ведение отчётности по проектам.

группа компаний Win Holding

Октябрь 2015 — февраль 2016 (5 месяцев)

Маркетолог

1) Кураторство по бизнес-атрибутике.

2) СМС-рассылка.

3) Коммуникации со СМИ, анализ СМИ. Контроль своевременного обновления информации на порталах, сайтах партнеров и электронных СМИ.

4) Взаимодействие с типографиями.

5) Работа с партнерами.

6) Формирование смет на отдел.

7) Разработка и проведение промо-акций.

8) Выплаты персоналу зарплат.

9) Работа с оргтехникой.

10) Работа с документацией.

11) Работа в интернете.

12) Работа с офис программами.

Лайк Центр Тольятти

Июнь 2015 — декабрь 2015 (7 месяцев)

Бизнес-ассистент

-- SMM ( ведение групп и аккаунтов в соцсетях, почте; аналитика; инвайтинг; постинг).

-- Исходящие (холодные и горячие) и входящие звонки.

-- Выполнение поручений руководства.

-- Работа с орргтехникой.

-- Работа с первичной бухгалтерской документацией.

-- Работа с базовыми офисными программами (Excel, Word).

-- Ведение оффлайн мероприятий от организации.

-- Замещение руководителя.

Рекламное агентство "Radiance"

Январь 2015 — июнь 2015 (6 месяцев)

Менеджер проектов

- Поиск и подбор персонала (промоутеры‚ мерчендайзеры‚ консультанты‚ супервайзеры и т.д.).

- Подготовка и реализация проектов.

- Обучение персонала‚ проведение тренингов и кастингов.

- Контроль персонала во время акций‚ оперативное и своевременное решение возникающих проблем.

- Предоставление отчетности по проекту своевременно и в полном объеме.

- Выплаты персоналу зарплат.

- Работа с оргтехникой.

- Работа с документацией.

- Работа в интернете.

- Работа с офис программами.

Опыт в успешном проведении проектов с персоналом свыше 50 человек. Работа в режиме многозадачности. Стрессоустойчивость. Быстрое принятие решений в сложных ситуациях. Инициативность.

Ключевые навыки

Управление проектами

Организаторские навыки

Умение работать в команде

Документооборот

Общая психология

Первичная бухгалтерская документация

Телефонные переговоры

Управление командой

Деловая коммуникация

Деловая переписка

CRM

Подготовка коммерческих предложений

Работа с большим объемом информации

Клиентоориентированность

Internet Marketing

Обо мне

Люблю личное развитие в работе, справляюсь с многозадачностью. К работе подхожу ответственно, организовать и спланировать рабочее время могу. Клиентоориентирована. В стрессовых ситуациях оперативно ищу пути решения.

Высокая способность к обучению. Активная жизненная позиция. Преобладает словесно-логическое мышление. Люблю почитать познавательные для общего развития статьи и общую психологию.

Гражданство: Россия

Разрешение на работу: Россия

Желательное время в пути до работы: не имеет значения