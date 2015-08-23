Dasha87200

Почитала отзывы заказчика, увидела только положительные. Смело взяла задание (написать 10 статей), сделала, отправила половину на проверку. Заказчик принял, сказал, что проверит вечером и все... ни ответа ни привета. Можно было бы подумать, что заказчику не понравились статьи и он просто поленился сообщить мне об этом и объявил забастовку, если бы не тот факт, что он игнорил половину моих уточняющих вопросов в процессе выполнения задания. Возможно, пол года назад Алексей и был хорошим заказчиком, но в данном случае ситуация судя по всему изменилась. Так же я связалась с людьми, которые оставляли положительные комментарии. Двое ответили, что раньше заказчик и правда платил, один ответил, что заказчик занялся традиционным бизнесом и видимо ему сейчас не до вэблансера (мне, если честно, не полегчало), а четвертый ответил, что однажды заказчик заплатил, но сейчас вот уже месяц (на момент моей переписки с другим исполнителем был месяц, сейчас уже прошло два месяца), как не отвечает на сообщения и даже не читает их. К тому же связался с этим исполнителем не через вэблансер, а написал на электронную почту. В общем, Уважаемые коллеги, не буду характеризовать этого человека как хорошего или плохого заказчика, просто будьте в курсе, что последние два заказа (как минимум) у него не оплаченные. Удачных заказов Вам и честной оплаты!:)