👋 Всем привет, давайте познакомимся поближеМеня зовут Дарья. Ранее работала с другими биржами по Фрилансу, но на данный момент остановилась на FreelanceHunt. Я кайфую от каждого своего проекта, с этим увы, ничего поделать нельзя.Занимаюсь: дизайном баннеров и визиток, пишу уникальные и качественные тексты, собираю и сортирую информацию.Инструменты: Figma,Photoshop,Excel,Dosk.😎 Только качественная и уникальная работаСпустя 4-х лет в сфере фриланса, убедилась что не хочу продавать просто работу.Я хочу отдавать в руки заказчика только уникальные и профессиональные готовые проекты.  Честность, открытость и профессионализмВсегда делаю как для себя, на совесть. И всегда остаюсь на связи даже после завершения работы над проектом.По другому не вижу смысла даже работать.Все правки - бесплатные! Всегда с радостью начать сотрудничество с новыми людьмиРада обсудить условия проекта не только в переписке, но и по аудио или видеозвонке. Можем перейти в телеграм, вайбер или другие удобные для вас менеджеры.Что я могу?

Разработать для вас баннер или визитку;

Написать уникальный и качественный текст;

Сделать рерайт на любую тему;

Собрать информацию и рассортировать ее удобным для вас способом;

Оформить для вас страницу в Инстаграмм/Фейсбук;

Быть менеджером для вашего магазина;

Всегда в срок;

Работа только на качество;

Рада всегда пойти на уступки)

Дарья)