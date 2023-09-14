Перекладач англійської мови (письмовий)
Основна діяльність та завдання:
Надавати високоякісний письмовий переклад на англійську, українську або російську мову вихідної та вхідної кореспонденції, різних робочих документів, таких як протоколи зустрічей, прес-релізи, новинних статей, витягів із законодавства і т.д.
Виступати в якості оператора, відповідати на вхідні дзвінки, надавати загальну інформацію, переводити дзвінки на відповідного співробітника;
Виконувати інші обов'язки в міру необхідності.
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