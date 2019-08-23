DashaGuanajuato

Переводчик, репетитор английского/испанского языка

Добрый день!

Меня зовут Дарья, я являюсь выпускницей РГПУ им. Герцена по лингвистическому профилю. Профильными языками, которые я изучала являются английский и испанский. На данный момент у меня имеется опыт работы как в сфере письменного, так и устного перевода. Осенью 2017 года я работала с американской делегацией в качестве англо-русского переводчика. В мои обязанности входило сопровождение делегации по Санкт-Петербургу, на экскурсиях и мероприятиях. Также был опыт работы с иностранцами на Петербургском международном форуме, где я задействовала свои переводческие навыки. В октябре 2018 года работала устным переводчиком на международной выставке Medica2018 в сфере технического перевода, на которой представляла интересы медицинской казанской компании, занимающейся закупкой медицинских материалов.

В настоящее время нахожусь в Мексике, участвую в программе языкового обмена, преподаю английский язык и совершенствую испанский язык.

Помимо опыта работы переводчиком у меня также имеется опыт в сфере преподавания испанского и английского языков.

Дважды проходила практику в качестве преподавателя английского языка в Гимназии с углубленным изучением английского языка. Занимаюсь репетиторской деятельностью больше года. Также работала в частной школе разговорного английского языка удаленным преподавателем, имеется опыт работы с учениками разных уровней и возрастов. Есть опыт работы методистом, участвовала в написании учебной программ для школы Don't Speak для разных уровней владения английским.