DashaTikhonova

Дарья DashaTikhonova

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

ДеркачДарья        Дата рождения 21 января 1993 (22года)Город:Новая  Каховка; Херсон

Семейное положение:  не замужем; детей нет

Контактнаяинформация:

Номер мобильного: +38(066)710-94-09e-mail:[email protected]

vk:https://vk.com/id267827663

Образование: 

2000 г. – 2011г. СООШ№8, с углубленным изучением английского языка

Высшее(бакалавр):

09.2011 по 06.2014 ВМУРоЛ  «Україна»(Новая Каховка,Украина), Психология.

Курсы:

2009-2011 курсы Технического переводчика

Профессиональные навыки: 

Навыки работы с компьютером(Office, Internet,Adobe, Google SketchUp)Навыки проведения психологических тренингов в коллективе

Владение языками Украинский– эксперт Русский– эксперт Английский – уверенно(письмо, перевод, общение, работа с документами); технический Французский–базовый Польский–начальный ( изучаю на данный момент)

Дополнительная информация 

1999-2001 – Занималась художественной гимнастикой

2000 – 2010 – Занималась в школе классического танца и балета

2010 – в настоящее время – Занимаюсь народными танцами

Занимаюсь развитием туризма в Херсонской области

Личные качества Целеустремленность, упорство,  выносливость, быстрое усваивание новой информации, коммуникабельность, психологическая гибкость, ответственность,  желание обучаться новому, крепкое здоровье,

отсутствие вредных привычек.