DashaTikhonova

ДеркачДарья Дата рождения 21 января 1993 (22года)Город:Новая Каховка; Херсон
Семейное положение: не замужем; детей нет
Контактнаяинформация:
Номер мобильного: +38(066)710-94-09e-mail:[email protected]
Образование:
2000 г. – 2011г. СООШ№8, с углубленным изучением английского языка
Высшее(бакалавр):
09.2011 по 06.2014 ВМУРоЛ «Україна»(Новая Каховка,Украина), Психология.
Курсы:
2009-2011 курсы Технического переводчика
Профессиональные навыки:
Навыки работы с компьютером(Office, Internet,Adobe, Google SketchUp)Навыки проведения психологических тренингов в коллективе
Владение языками Украинский– эксперт Русский– эксперт Английский – уверенно(письмо, перевод, общение, работа с документами); технический Французский–базовый Польский–начальный ( изучаю на данный момент)
Дополнительная информация
1999-2001 – Занималась художественной гимнастикой
2000 – 2010 – Занималась в школе классического танца и балета
2010 – в настоящее время – Занимаюсь народными танцами
Занимаюсь развитием туризма в Херсонской области
Личные качества Целеустремленность, упорство, выносливость, быстрое усваивание новой информации, коммуникабельность, психологическая гибкость, ответственность, желание обучаться новому, крепкое здоровье,
отсутствие вредных привычек.