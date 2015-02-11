Dasha_Sawyer

SMM менеджер

Образование

2004-2009 Российский государственный гуманитарный университет, Москва

Социология/ Политический PR, бизнес PR, реклама.

Диплом с отличием

Обо мне

• Знание иностранных языков: английский (свободно), французский (B2);

• знание HTML/CSS;

• знание графических редакторов: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;

• знание теоретических и практических основ интернет-маркетинга и социальных медиа;

• копирайтинг (опыт в написании статей, пресс-релизов, интервью, обзоров).

• опыт устного и письменного перевода с английского на русский и с русского на английский язык;

• веб-вёрстка и дизайн;

• организация и проведение социологических и маркетинговых исследований: разработка исследовательского инструментария; построение

алгоритма обработки полученных данных; написание аналитических отчётов.

Опыт работы

Ноябрь 2011 — по настоящее время

Promo Interactive Ogilvy Group

Account manager

Функции менеджера по работе с клиентами:

• участие в тендерах и подготовка различных предложений по клиентским брифам;

• разработка с нуля и дальнейшая техническая поддержка веб-сайтов (менеджмент проектов);

• техническая поддержка существующих веб-сайтов (менеджмент проектов);

• документооборот;

• подготовка ежемесячных отчётов.

Функции SMM менеджера:

• написание предложений и стратегий по развитию брендов в социальных сетях для новых и существующих клиентов;

• поддержка существующих брендов клиентов в социальных сетях и блогах (Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter, Habrahabr, Youtube,

Wikipedia), включающая в себя:

- реализацию предложений по различным активностям брендов в социальных сетях (специальные проекты, конкурсы, нестандартные

активности, включающие веб-разработку приложений);

- копирайтинг и контент-менеджмент: написание с нуля или адаптация русских или иностранных постов для социальных сетей и блогов, поиск

новых информационных поводов;

- разработку графических материалов (аватары, cover pages, баннеры, иллюстрации для постов, страницы приложений, редизайн блогов);

- подготовку еженедельных, ежемесячных, годовых отчётов с дальнейшими рекомендациями по активности брендов в социальных сетях;

- анализ конкурентов и подготовку отчётов по их деятельности с дальнейшими рекомендациями по активности брендов в социальных сетях;

- разработку и реализацию программ по подготовке адвокатов бренда в социальных медиа и на форумах;

- документооборот.

Сентябрь 2009 — Ноябрь 2010

Частная коллекция, ООО

Специалист отдела маркетинга и PR

Работа в интернет-магазине по продаже женской и мужской одежды, обуви и

аксессуаров брендов класса люкс (D&G, GF Ferre, Ed Hardy by

Christian Audugier, Valentino, Chloe, John Galliano, J.P. Gaultier,

Burberry, Loriblu и др.)

Функции в отделе рекламы и PR:

• работа с контекстной рекламой (Яндекс.Директ, Google Adwords, Begun): создание, ведение бюджета, оценка эффективности провёденных

кампаний;

• взаимодействие с информационными и рекламными партнёрами компании (рассылка пресс-релизов, статей, баннеров, наполнение контентом

партнёрских сайтов);

• взаимодействие с представителями СМИ;

• проведение и информационная поддержка PR-мероприятий (показы мод, пресс-дни);

• информационная поддержка бренда Collection Privee в социальных сетях (Facebook, Vkontakte, Twitter, Мой мир (mail.ru)), блогах

(Livejournal) и форумах.

• развитие веб-сайта компании: администрирование и контент-менеджмент;

• отчётность и документооборот.

Функции в отделе маркетинга:

• контроль и оптимизация работы отдела маркетинга;

• общение с поставщиками (заказ товара, решение локальных проблем);

• помощь бренд-менеджеру: участие в разработке ассортиментной политики компании (создание тематических продаж, отбор товара на продажу

и для съёмок, организация фотосъёмок), ценообразование;

• отслеживание эффективности продаж;

• работа с клиентами.

Июль 2008 — Август 2008

Рекламное агентство TBWA/Russia

Account Executive (работа в рамках университетской практики)

• помощь аккаунт-менеджеру в текущих проектах;

• поддержание коммуникации и организация встреч с клиентами;

• помощь в организации и участие в проведении мероприятий для клиентов;

• создание условий для эффективности работы команды (подготовка таймингов, дед-лайнов, статус-репортов, статусов по проектам),

координация отделов Агентства;

• отчётность и документооборот.

Июнь 2007 — Июль 2007

Колледж МЭСИ

Специалист по рекламе (работа в рамках университетской практики)

• проведение маректинговых исследований среди существующих и потенциальных абитуриентов для решения внутренних задач колледжа;

• статистическая обработка данных;

• анализ конкурентов;

• подготовка отчётов с рекомендациями по дальнейшему продвижению колледжа;

• телефонное консультирование потенциальных абитуриентов колледжа;

• мониторинг рынка труда с целью повышения эффективности рекламы;

• помощь в организации внутренних мероприятий.