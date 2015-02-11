Dasha_Sawyer

Образование
2004-2009 Российский государственный гуманитарный университет, Москва
Социология/ Политический PR, бизнес PR, реклама.
Диплом с отличием
Обо мне
• Знание иностранных языков: английский (свободно), французский (B2);
• знание HTML/CSS;
• знание графических редакторов: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;
• знание теоретических и практических основ интернет-маркетинга и социальных медиа;
• копирайтинг (опыт в написании статей, пресс-релизов, интервью, обзоров).
• опыт устного и письменного перевода с английского на русский и с русского на английский язык;
• веб-вёрстка и дизайн;
• организация и проведение социологических и маркетинговых исследований: разработка исследовательского инструментария; построение
алгоритма обработки полученных данных; написание аналитических отчётов.
Опыт работы
Ноябрь 2011 — по настоящее время
Promo Interactive Ogilvy Group
Account manager
Функции менеджера по работе с клиентами:
• участие в тендерах и подготовка различных предложений по клиентским брифам;
• разработка с нуля и дальнейшая техническая поддержка веб-сайтов (менеджмент проектов);
• техническая поддержка существующих веб-сайтов (менеджмент проектов);
• документооборот;
• подготовка ежемесячных отчётов.
Функции SMM менеджера:
• написание предложений и стратегий по развитию брендов в социальных сетях для новых и существующих клиентов;
• поддержка существующих брендов клиентов в социальных сетях и блогах (Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter, Habrahabr, Youtube,
Wikipedia), включающая в себя:
- реализацию предложений по различным активностям брендов в социальных сетях (специальные проекты, конкурсы, нестандартные
активности, включающие веб-разработку приложений);
- копирайтинг и контент-менеджмент: написание с нуля или адаптация русских или иностранных постов для социальных сетей и блогов, поиск
новых информационных поводов;
- разработку графических материалов (аватары, cover pages, баннеры, иллюстрации для постов, страницы приложений, редизайн блогов);
- подготовку еженедельных, ежемесячных, годовых отчётов с дальнейшими рекомендациями по активности брендов в социальных сетях;
- анализ конкурентов и подготовку отчётов по их деятельности с дальнейшими рекомендациями по активности брендов в социальных сетях;
- разработку и реализацию программ по подготовке адвокатов бренда в социальных медиа и на форумах;
- документооборот.
Сентябрь 2009 — Ноябрь 2010
Частная коллекция, ООО
Специалист отдела маркетинга и PR
Работа в интернет-магазине по продаже женской и мужской одежды, обуви и
аксессуаров брендов класса люкс (D&G, GF Ferre, Ed Hardy by
Christian Audugier, Valentino, Chloe, John Galliano, J.P. Gaultier,
Burberry, Loriblu и др.)
Функции в отделе рекламы и PR:
• работа с контекстной рекламой (Яндекс.Директ, Google Adwords, Begun): создание, ведение бюджета, оценка эффективности провёденных
кампаний;
• взаимодействие с информационными и рекламными партнёрами компании (рассылка пресс-релизов, статей, баннеров, наполнение контентом
партнёрских сайтов);
• взаимодействие с представителями СМИ;
• проведение и информационная поддержка PR-мероприятий (показы мод, пресс-дни);
• информационная поддержка бренда Collection Privee в социальных сетях (Facebook, Vkontakte, Twitter, Мой мир (mail.ru)), блогах
(Livejournal) и форумах.
• развитие веб-сайта компании: администрирование и контент-менеджмент;
• отчётность и документооборот.
Функции в отделе маркетинга:
• контроль и оптимизация работы отдела маркетинга;
• общение с поставщиками (заказ товара, решение локальных проблем);
• помощь бренд-менеджеру: участие в разработке ассортиментной политики компании (создание тематических продаж, отбор товара на продажу
и для съёмок, организация фотосъёмок), ценообразование;
• отслеживание эффективности продаж;
• работа с клиентами.
Июль 2008 — Август 2008
Рекламное агентство TBWA/Russia
Account Executive (работа в рамках университетской практики)
• помощь аккаунт-менеджеру в текущих проектах;
• поддержание коммуникации и организация встреч с клиентами;
• помощь в организации и участие в проведении мероприятий для клиентов;
• создание условий для эффективности работы команды (подготовка таймингов, дед-лайнов, статус-репортов, статусов по проектам),
координация отделов Агентства;
• отчётность и документооборот.
Июнь 2007 — Июль 2007
Колледж МЭСИ
Специалист по рекламе (работа в рамках университетской практики)
• проведение маректинговых исследований среди существующих и потенциальных абитуриентов для решения внутренних задач колледжа;
• статистическая обработка данных;
• анализ конкурентов;
• подготовка отчётов с рекомендациями по дальнейшему продвижению колледжа;
• телефонное консультирование потенциальных абитуриентов колледжа;
• мониторинг рынка труда с целью повышения эффективности рекламы;
• помощь в организации внутренних мероприятий.