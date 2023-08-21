Услуги в области дизайна Художник-дизайнер с высшим образованием по специальности "Изобразительное искусство. Компьютерная графика". Владение программами Adobe Photoshop, CorelDRAW, SAI, основами Flash, знание HTML, CSS . Умение рисовать от руки. Опыт работы - 8 лет. Skype: azardasha1988, e-mail: [email protected] HTMLCSSFlashCorelDRAWPhotoshop

Я против войны в Украине !