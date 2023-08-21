Dasha_bel

Дарья Азаренок Dasha_bel

 
35 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Услуги в области дизайна

Художник-дизайнер с высшим образованием по специальности "Изобразительное искусство. Компьютерная графика".

Владение программами Adobe Photoshop, CorelDRAW, SAI, основами Flash, знание HTML, CSS . Умение рисовать от руки. Опыт работы - 8 лет.

Skype: azardasha1988, e-mail: [email protected]

HTMLCSSFlashCorelDRAWPhotoshop
Портфолио
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