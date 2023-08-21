Услуги в области дизайна
Художник-дизайнер с высшим образованием по специальности "Изобразительное искусство. Компьютерная графика".
Владение программами Adobe Photoshop, CorelDRAW, SAI, основами Flash, знание HTML, CSS . Умение рисовать от руки. Опыт работы - 8 лет.
Skype: azardasha1988, e-mail: [email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Редизайн сайта в Figmaнет просмотров
- Лэдинг с приложениями (Figma)нет просмотров
- Обложка буклета.15 просмотров
- Баннер для сайта магазина.9 просмотров
- Дизайн обертки для брендированных конфеток.23 просмотра
- Дизайн афиши А427 просмотров
- Адаптация баннера под размер + анимирование15 просмотров
- Макет сайта на Figma12 просмотров
- Визитки41 просмотр
- Борд - акция "Черная пятница"55 просмотров
- Дизайн наклеек для пробников.48 просмотров
- Дизайн стенда-указателя.107 просмотров
Иконки и Пиксель-арт
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от $5
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Баннеры
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от $5
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Дизайн сайтов
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от $30
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