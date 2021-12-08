Dasha_design_

Дарья Dasha_design_

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Веб-дизайнер | Сайты на Тильда

#помогу #сайт #Tilda #дизайн #вебдизайн Привет! Я веб-дизайнер и создаю полностью рабочие сайты на Тильде: лендинги, корпоративные, интернет-магазины. – Создам для вас современный, стильный проект, учитывая целевую аудиторию, раскрывая смыслы услуги или продукта, что повышает конверсию – Дружу с кодом и анимацией

– Внимательна к деталям Моя работа включает в себя:  1. Брифинг (ТЗ)  2. Анализ конкурентов  3. Дизайн сайта  4. Верстка всего сайта  5. Адаптация сайта под телефоны  6. Базовая SEO-оптимизация  7. Передача сайта Я не штампую сайты, к каждому клиенту и бизнесу индивидуальный подход, давайте сделаем крутой сайт вместе? 