Dasha_gulina

Добрый день! Меня зовут Дарья. Мне 17 лет. Проживаю в Беларуси. В 2020 году окончила школу. Далее поступила в Белорусский государственный экономический университет на специальность" Экономика и управление на предприятии" . Несмотря на юный возраст, постоянно развиваюсь как личность, ищу себя. В детстве перепробывала множество кружков: гимнастика, гандбол, дикция, шашки и тп. Но больше всего была заинтересована в танцах. Поэтому танцы - это моё любимое хобби, которым я занимаюсь более 7 лет. Так же в 2018 году я прошла курсы волонтерства в Государственном учреждение образования "Брестский областной институт развития образования" по программе "Равный обучает равного: реализация профилактических программ для молодёжи в сфере здорового образа жизни" с повышенным уровнем изучения образовательной области "межличностное взаимодействие и социальная ответственность". Мой девиз по жизни " Быть лучше, чем вчера! "

Готова приступить к работе прямо сейчас!