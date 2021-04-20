Dashenka0202

SMM и копирайтинг

Привет!⠀Я ♀ Дарья. 14 лет своей жизни я посвятила работе в ресторанном бизнесе и знаю эту кухню изнутри.А ещё я знаю, как привести гостей в ваш ресторан с помощью социальных сетей.⠀Создаю эстетичные и красивые визуалы для профилей в Инстаграм, чтобы вам было приятно презентовать свой бизнес кому-бы то ни было.⠀Настраиваю рекламу и пишу ЖИВЫЕ тексты без «атмосферных» штампов.⠀Может быть, именно сейчас вы ищете своего SMM-специалиста?Давайте обсудим это⠀WhatsApp 89607611828