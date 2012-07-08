Образование:
2009 - 2010 г.г. - Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского Харьковский Авиационный Институт “ХАИ”;
факультет - экономики и менеджмента;
специальность - управление проектами.
2005 - 2009 г.г. - Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского им. Н.Е.Жуковского Харьковский Авиационный Институт “ХАИ”;
факультет – ракетно-космической техники;
специальность - двигатели и энергоустановки летальных аппаратов, специализация -технический перевод.
Трудовая деятельность:
11/10 - - Институт радиофизики и электроники ИРЭ НАНУ - переводчик;
05/10 - 09/10 - “R place restaurant” - итальянский ресторан в США (администратор ресторана);
05/10 - 09/10 - “Wilderness hotel and golf resort” - сеть аквапарков в США (супервайзер в подразделении спасателей);
10/09 - 05/10 - внештатный переводчик (перевод статей по медицинской и фармацевтической, аэрокосмической, самолетостроительной, радиотехнической тематике);
05/09 - 09/09 - “R place restaurant” - итальянский ресторан в США (официант);
05/09 - 09/09 - “Wilderness hotel and golf resort” - сеть аквапарков в США (спасатель);
05/08 - 10/08 - “Broadway dinner restaurant”- ресторан в США (официант);
05/08 - 10/08 - “Wilderness hotel and golf resort” - сеть аквапарков в США (спасатель);
05/07 - 10/07 - “Wilderness hotel and golf resort” - сеть аквапарков в США (спасатель).
Дополнительные сведения:
- участие в проектах;
- опыт репетиторства;
- владение иностранными языками (английский (свободный), французский (со словарём), немецкий (базовый);
- уверенный пользователь ПК;
- опыт общения с иностранцами.