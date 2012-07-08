Dashita

Даша Dashita

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Устные и письменные переводы!!качественно, эффективно и результативно :))!!

Образование:

2009 - 2010 г.г. - Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского Харьковский Авиационный Институт “ХАИ”;

факультет - экономики и менеджмента;

специальность - управление проектами.

2005 - 2009 г.г. - Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского им. Н.Е.Жуковского Харьковский Авиационный Институт “ХАИ”;

факультет – ракетно-космической техники;

специальность - двигатели и энергоустановки летальных аппаратов, специализация -технический перевод.

Трудовая деятельность:

11/10 - - Институт радиофизики и электроники ИРЭ НАНУ - переводчик;

05/10 - 09/10 - “R place restaurant” - итальянский ресторан в США (администратор ресторана);

05/10 - 09/10 - “Wilderness hotel and golf resort” - сеть аквапарков в США (супервайзер в подразделении спасателей);

10/09 - 05/10 - внештатный переводчик (перевод статей по медицинской и фармацевтической, аэрокосмической, самолетостроительной, радиотехнической тематике);

05/09 - 09/09 - “R place restaurant” - итальянский ресторан в США (официант);

05/09 - 09/09 - “Wilderness hotel and golf resort” - сеть аквапарков в США (спасатель);

05/08 - 10/08 - “Broadway dinner restaurant”- ресторан в США (официант);

05/08 - 10/08 - “Wilderness hotel and golf resort” - сеть аквапарков в США (спасатель);

05/07 - 10/07 - “Wilderness hotel and golf resort” - сеть аквапарков в США (спасатель).

Дополнительные сведения:

- участие в проектах;

- опыт репетиторства;

- владение иностранными языками (английский (свободный), французский (со словарём), немецкий (базовый);

- уверенный пользователь ПК;

- опыт общения с иностранцами.

Переводы
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от $4
#8310