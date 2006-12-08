Частичное портфолио: http://www.free-lancers.net/users/dashik/

Образование: Высшее, Ростовский Государственный Экономический Университет «РИНХ»

Период обучения: 1999-2005 г.

Специальность: «Реклама»

Квалификация: специалист по рекламе

Место предыдущей работы:

2006-2008, оперативная полиграфия «Синтек», дизайнер, обязанности:

Создание оригинал-макетов визиток, карманных календарей, календарей домиков, настенных календарей, каталогов, буклетов, брошюр, бланков, открыток, конвертов, значков и печать утвержденных макетов на принтерах. Помощь в после печатной обработке: резка, фольгирование, ламинирование, сборка календарей.

2007, журнал «Культура Потребления», верстальщик, обязанности: верстка страниц журнала, запись PDF для типографии.

2001-2006, ООО «Юг-Полиграф», г. Анапа. Оператор ПК, обязанности: обработка поступающих образцов книг (внесение в базу, сканирование обложек, создание шаблонов, сканирование аннотаций), дизайн и верстка оригинал-макетов страниц книжного каталога (объем 150 стр. формата А4)

2000-2001, Рекламное агентство «4Д», г. Анапа. Дизайнер, обязанности: разработка оригинал-макетов объектов наружной рекламы

Владею программами:

Quark XPress, Adobe Photoshop, Corel Draw , Illustrator, InDesign ,Word, Excel, Finereader, Adobe Acrobat, операционные системы Windows, MacOS.

Знакома с 3dSMax

Прошла курс подготовки по программе Adobe PageMaker 7.0 («Центр компьютерной поддержки, г. Ростов-на-Дону, 08.12.2006)

Прошла курс обучения по программе InDesign CS (КА «Професионал», г. Ростов-на-Дону, 16.06.2008)

В мае 2006 года проходила стажировку в каталоге «Янцен» в Чехии, г. Хеб