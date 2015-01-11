Dashynchik

Образование:
2014
Российская международная академия туризма, Москва
Институт менеджмента туризма, Менеджмент организации
Знание языковредактировать
Русский — родной
Английский — могу проходить интервью
2012
повышение уровня знаний
школа иностранных языков "Yes!", английский язык
Опыт работы 11 месяцевредактировать
Ноябрь 2014 — по настоящее время
3 месяца
ЭГО Транслейтинг
Санкт-Петербург, www.egotranslating.ru
Услуги для бизнеса... Показать еще
Менеджер по работе с клиентами
- прием документов на перевод текстов;
- определение количества страниц перевода;
- расчет стоимости перевода;
- прием документов на нотариальные услуги, консульскую легализацию, проставление апостиля, нострафикацию.
Сентябрь 2014 — сентябрь 2014
1 месяц
Park Inn Pulkovskaya, гостиница
Санкт-Петербург
Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг... Показать еще
специалист отдела банкетов и конференций
обработка заявок на проведение конференций, тренингов и банкетов по телефону и электронной почте;
ведение необходимой документации;
ведение мероприятия от заявки до его совершения;
консультирование клиентов о предоставляемых услугах компании.
Февраль 2014 — сентябрь 2014
8 месяцев
гостиничнвй комплекс ООО "Глиссада"
Коломна, www.aerograd.ru
администратор гостиницы
обеспечение порядка в гостинице ;
документальное сопровождение клиентов;
консультирование клиентов о предоставляемых услугах компании;
принятие оплаты;
непосредственный контакт с представителями организаций, ответственных за проживание;
принятие мер к предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций;
ведение отчетной документации;
контроль за работой обслуживающего персонала;
ввод данных организаций и проживающих в программу;
оформление ИГ, постановка на учет в УФМС;
составление заявок, обоснований и контроль за обеспечением гостиницы необходимым имуществом, оборудованием, инвентарем.
Ключевые навыки:
- опыт работы с программой Fidel;
- oопыт работы с программой Opera;
- уверенный пользователь MS Office;
- умение пользоваться кассовым аппаратом;
- уровень владения английским языком - выше среднего
Обо мне:
Образование: РМАТ – Российская Международная Академия Туризма
По специальности – менеджмент организации;
Квалификация – менеджер;
Диплом специалиста с отличием на тему : «Организация социально – психологической адаптации молодых специалистов с помощью внутрифирменного обучения».
Практика в туристических и экскурсионных агентствах.
Проходила курсы повышения уровня знания английского языка.
Личные качества: добросовестность, ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, грамотная речь, внимательность к деталям, инициативность, творческое мышление, стремление обучаться новому‚ умение работать в коллективе.