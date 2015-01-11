Dashynchik

набор текстов, рерайтор

Образование:

2014

Российская международная академия туризма, Москва

Институт менеджмента туризма, Менеджмент организации

Знание языковредактировать

Русский — родной

Английский — могу проходить интервью

2012

повышение уровня знаний

школа иностранных языков "Yes!", английский язык

Опыт работы 11 месяцевредактировать

Ноябрь 2014 — по настоящее время

3 месяца

ЭГО Транслейтинг

Санкт-Петербург, www.egotranslating.ru

Услуги для бизнеса... Показать еще

Менеджер по работе с клиентами

- прием документов на перевод текстов;

- определение количества страниц перевода;

- расчет стоимости перевода;

- прием документов на нотариальные услуги, консульскую легализацию, проставление апостиля, нострафикацию.

Сентябрь 2014 — сентябрь 2014

1 месяц

Park Inn Pulkovskaya, гостиница

Санкт-Петербург

Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг... Показать еще

специалист отдела банкетов и конференций

обработка заявок на проведение конференций, тренингов и банкетов по телефону и электронной почте;

ведение необходимой документации;

ведение мероприятия от заявки до его совершения;

консультирование клиентов о предоставляемых услугах компании.

Февраль 2014 — сентябрь 2014

8 месяцев

гостиничнвй комплекс ООО "Глиссада"

Коломна, www.aerograd.ru

администратор гостиницы

обеспечение порядка в гостинице ;

документальное сопровождение клиентов;

консультирование клиентов о предоставляемых услугах компании;

принятие оплаты;

непосредственный контакт с представителями организаций, ответственных за проживание;

принятие мер к предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций;

ведение отчетной документации;

контроль за работой обслуживающего персонала;

ввод данных организаций и проживающих в программу;

оформление ИГ, постановка на учет в УФМС;

составление заявок, обоснований и контроль за обеспечением гостиницы необходимым имуществом, оборудованием, инвентарем.

Ключевые навыки:

- опыт работы с программой Fidel;

- oопыт работы с программой Opera;

- уверенный пользователь MS Office;

- умение пользоваться кассовым аппаратом;

- уровень владения английским языком - выше среднего

Обо мне:

Образование: РМАТ – Российская Международная Академия Туризма

По специальности – менеджмент организации;

Квалификация – менеджер;

Диплом специалиста с отличием на тему : «Организация социально – психологической адаптации молодых специалистов с помощью внутрифирменного обучения».

Практика в туристических и экскурсионных агентствах.

Проходила курсы повышения уровня знания английского языка.

Личные качества: добросовестность, ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, грамотная речь, внимательность к деталям, инициативность, творческое мышление, стремление обучаться новому‚ умение работать в коллективе.