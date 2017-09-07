Разрабатывается сайт застройщика-девелопера. От вас требуется разработать прототипы и интерфейсы. Важно понимание юзабилити, конверсионности Тематики сайта: - продажа квартир в новостройках - продажа квартир вторичное жилье - продажа загородных домов - продажа земельных участков - продажа коммерческой недвижимости (офисы, склады, торговые помещения) - аренда ...
- Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт6 лет назад
Разрабатывается сайт застройщика-девелопера. От вас требуется: - разработать прототипы и интерфейсы - разработать графику для сайта - разработать дизайн-макеты для верстальщика. Важно понимание юзабилити, конверсионности...ну и красоты :) Тематики сайта: - продажа квартир в новостройках - продажа квартир вторичное жилье - продажа загородных домов - ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Разрабатывается сайт застройщика-девелопера. Необходимо составить семантическое ядро сайта. Тематики: - продажа квартир в новостройках - продажа квартир вторичное жилье - продажа загородных домов - продажа земельных участков - продажа коммерческой недвижимости (офисы, склады, торговые помещения) - аренда коммерческой недвижимости (офисы, склады, торговые помещения) Сразу ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт6 лет назад
- $84
Нужно разработать с нуля продающую посадочную страницу для агентства свадебной видеосъемки. Вести на лендинг будем с контекстной и таргетированной рекламы. На лендинге будет форма захвата, встроенные видео из Youtube, текст и графика. Работа в команде. Поэтапное утверждение. Требуемая структура ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется веб-программист для разработки сайта на Битриксе. Сайт для продажи недвижимости: новостройки, вторичка, дома, участки, коммерческая недвижимость. Более подробное ТЗ позже. Сайт необходимо сделать на Битриксе. SEO и разработки контента не потребуется. Желательно наличие портфолио в сфере недвижимости. Мы - [url=https://datmark.ru]datmark.ru[/url]Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт6 лет назад