После размещения заказа начал общение сразу с несколькими исполнителями. Темур оказался наиболее профессиональным, на первый взгляд. Проект был реализован на УРА. Мы довольны. Темур всегда был на связи и не пропадал. Соблюдал все сроки и выполнял взятые на себя обязательства. Мы настоятельно рекомендуем данного исполнителя для решения задач в сфере интернет-маркетинга.