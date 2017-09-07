Datmark

Дмитрий Некрасов Datmark

 
32 годаРоссия/Пермь
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

datmark.ru

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
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  • Разработать интерфейс сайта застройщика-девелопера

    Разрабатывается сайт застройщика-девелопера. От вас требуется разработать прототипы и интерфейсы. Важно понимание юзабилити, конверсионности Тематики сайта: - продажа квартир в новостройках - продажа квартир вторичное жилье - продажа загородных домов - продажа земельных участков - продажа коммерческой недвижимости (офисы, склады, торговые помещения) - аренда ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка дизайна сайта застройщика-девелопера

    Разрабатывается сайт застройщика-девелопера. От вас требуется: - разработать прототипы и интерфейсы - разработать графику для сайта - разработать дизайн-макеты для верстальщика. Важно понимание юзабилити, конверсионности...ну и красоты :) Тематики сайта: - продажа квартир в новостройках - продажа квартир вторичное жилье - продажа загородных домов - ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сбор семантического ядра

    Разрабатывается сайт застройщика-девелопера. Необходимо составить семантическое ядро сайта. Тематики: - продажа квартир в новостройках - продажа квартир вторичное жилье - продажа загородных домов - продажа земельных участков - продажа коммерческой недвижимости (офисы, склады, торговые помещения) - аренда коммерческой недвижимости (офисы, склады, торговые помещения) Сразу ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка лендинга

    $84

    Нужно разработать с нуля продающую посадочную страницу для агентства свадебной видеосъемки. Вести на лендинг будем с контекстной и таргетированной рекламы. На лендинге будет форма захвата, встроенные видео из Youtube, текст и графика. Работа в команде. Поэтапное утверждение. Требуемая структура ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка сайта на Битриксе

    Требуется веб-программист для разработки сайта на Битриксе. Сайт для продажи недвижимости: новостройки, вторичка, дома, участки, коммерческая недвижимость. Более подробное ТЗ позже. Сайт необходимо сделать на Битриксе. SEO и разработки контента не потребуется. Желательно наличие портфолио в сфере недвижимости. Мы - [url=https://datmark.ru]datmark.ru[/url]

    БитриксСайт на Битрикс
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
webassist
35 летУзбекистан
8 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Разработка лендинга
Безумно приятно работать с Дмитрием четко поставленная задача,оплата внесена в срок.Все рекомендую данного заказчика,Продолжаем сотрудничество. Спасибо Дмитрий.
После размещения заказа начал общение сразу с несколькими исполнителями. Темур оказался наиболее профессиональным, на первый взгляд. Проект был реализован на УРА. Мы довольны. Темур всегда был на связи и не пропадал. Соблюдал все сроки и выполнял взятые на себя обязательства. Мы настоятельно рекомендуем данного исполнителя для решения задач в сфере интернет-маркетинга.
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