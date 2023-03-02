Я начинаюший фрилансер, но я считаю, что мои сильные стороны - это редактирование и перевод текстов. Я очень хорошо разбираюсь в редактировании текстов, и я могу быстро и качественно исправлять ошибки и добавлять недостающие элементы. Я также очень хорошо владею английским языком, и я могу быстро и качественно переводить тексты с английского на русский и наоборот. Я понимаю, что это очень важные навыки для работы в сфере письменной речи, и я готов использовать их для достижения успеха.