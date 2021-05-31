Сделаю дизайн с любовью. Логотипы и web-design

 О себе

На данный момент обучаюсь в колледже УРТК(Уральский радиотехнический колледж) на специальности Дизайн (по отраслям)

Горю графическим дизайном и люблю выполнять разные задачи создания UI/UX-дизайна.

Неосознанно занимался граф. дизайном ещё с 5-го класса, но осознанно понимал, что занимаюсь граф. дизайном, с 8го класса. С 6-го класса делал на заказ оформление каналов по майнкрафту, а с 8-го класса перешёл полностью на путь создания логотипов. В 9-ом классе начал осваивать Adobe XD и Figma, чем промышляю до сих пор.

Что я умею

Придумывать и коструировать логотипы, UI/UX-дизайн сайтов, владею Figma, Adobe XD, photoshop, illustrator. Люблю критиковать ландшафтных дизайнеров. Понимаю UX-дизайн.

Примеры моих работ можно посмотреть на моей странице

✉️﻿Связаться со мной

Telegram: Daudrich

VK: daud.rich

Whats App: +7 900 207 04 45

Для общения в живую можно воспользоваться discord: Шприц#3059

Связаться со мной

Mastercard rub: 4276 1624 6755 9453