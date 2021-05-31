О себе
На данный момент обучаюсь в колледже УРТК(Уральский радиотехнический колледж) на специальности Дизайн (по отраслям)
Горю графическим дизайном и люблю выполнять разные задачи создания UI/UX-дизайна.
Неосознанно занимался граф. дизайном ещё с 5-го класса, но осознанно понимал, что занимаюсь граф. дизайном, с 8го класса. С 6-го класса делал на заказ оформление каналов по майнкрафту, а с 8-го класса перешёл полностью на путь создания логотипов. В 9-ом классе начал осваивать Adobe XD и Figma, чем промышляю до сих пор.
Что я умею
Придумывать и коструировать логотипы, UI/UX-дизайн сайтов, владею Figma, Adobe XD, photoshop, illustrator. Люблю критиковать ландшафтных дизайнеров. Понимаю UX-дизайн.
Примеры моих работ можно посмотреть на моей странице
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Портфолио
- Дизайн сайта минивена-такси на дальние расстояния40 просмотров
- Логотип "Рок-лаборатория"44 просмотра
- Логотип "AVA"49 просмотров
- Дизайн визитки для дизайнера23 просмотра
- Дизайн профиля для программистов 1С.23 просмотра
- Логотип "Morgan"35 просмотров
- Логотип "Morgan"62 просмотра
- Логотип "Daudrich"34 просмотра