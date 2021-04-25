Веб-дизайн, дизайн вывесок, плакатов, флаеров и т.п..

Привет, меня зовут Давид. Сейчас я расскажу Вам, какую работу я исполняю, о своих обязательствах, преимуществах и что требуется от Вас!

1. О работе:

Я делаю веб-дизайн, дизайн вывесок, плакатов, флаеров, переплетов к книгам и т.п.; готовлю макеты и любой дизайн к печати;

2. Мои преимущества:

- Выполняю работу в указаны сроки;

- Полная коммуникация с клиентом;

- Прислушиваюсь к любым пожеланиям и к любой критике со стороны клиента;

3. Что требуется от вас:

- Рассказать какую работу нужно проделать;

- Если есть референсы(примеры) - предоставить;