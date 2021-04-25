Веб-дизайн, дизайн вывесок, плакатов, флаеров и т.п..
Привет, меня зовут Давид. Сейчас я расскажу Вам, какую работу я исполняю, о своих обязательствах, преимуществах и что требуется от Вас!
1. О работе:
Я делаю веб-дизайн, дизайн вывесок, плакатов, флаеров, переплетов к книгам и т.п.; готовлю макеты и любой дизайн к печати;
2. Мои преимущества:
- Выполняю работу в указаны сроки;
- Полная коммуникация с клиентом;
- Прислушиваюсь к любым пожеланиям и к любой критике со стороны клиента;
3. Что требуется от вас:
- Рассказать какую работу нужно проделать;
- Если есть референсы(примеры) - предоставить;