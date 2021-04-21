David-Proxima

Уникальные сайты с красивым дизайном .

Цель моя заключается в выполнении удобных и благоприятных сайтов.

Мне очень важно, чтобы клиент остался довольным. Поэтому если найдётся какая-либо ошибка в течении недели после передачи архива -- я бесплатно её исправлю

Оплата: Она разделяется на 3 этапа:

1. 30% - предоплата; - делаю веб-дизайн и вёрстку.

2. Ещё 30% - посадка на CMS.

3. Остальная сумма - как всё будет готово.

Связь со мной:

Mail:

[email protected]

[email protected]

Instagram:

david_geniuss