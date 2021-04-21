David-Proxima

Уникальные сайты с красивым дизайном .
Цель моя заключается в выполнении удобных и благоприятных сайтов.
Мне очень важно, чтобы клиент остался довольным. Поэтому если найдётся какая-либо ошибка в течении недели после передачи архива -- я бесплатно её исправлю
Оплата: Она разделяется на 3 этапа:
1. 30% - предоплата; - делаю веб-дизайн и вёрстку.
2. Ещё 30% - посадка на CMS.
3. Остальная сумма - как всё будет готово.
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Много обучался и практиковался в создании сайтов и решил предоставлять свои услуги на фрилансе.