Создаю сайты, которые продают. С нуля под ключ

Профессионально занимаюсь разработкой сайтов уже более 7-и лет. Я очень люблю свою работу =)

Огромный опыт в разработке сайтов под ключ (за последний год завершено более 60-и проектов).

Одной из основных специализаций является разработка на WordPress.

ПРАВИЛА МОЕЙ РАБОТЫ:

- Я всегда на связи (в выходные и будни);

- Работы сдаю в срок;

- Назначаю оптимальные цены;

- Ко всем клиентам отношусь с пониманием и внимательно выслушиваю;

- Предлагаю свои идеи и варианты реализации проекта;

Всегда открыт для клиента: согласую дополнительные работы, планирую и информирую клиента о сроках, изменениях. Провожу презентации выполненных работ, обучение и пишу понятные пошаговые инструкции с картинками. Если нужно, я записываю видео по работе с сайтом.

Работаю до получения желаемого результата, с энтузиазмом и интересом.

WhatsApp: +380662308364

Viber: +380662308364

Telegram: +380662308364

Почта: [email protected]

Skype: postroysia

Сайт: https://lead-coder.ru