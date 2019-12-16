Профессионально занимаюсь разработкой сайтов уже более 7-и лет. Я очень люблю свою работу =)
Огромный опыт в разработке сайтов под ключ (за последний год завершено более 60-и проектов).
Одной из основных специализаций является разработка на WordPress.
ПРАВИЛА МОЕЙ РАБОТЫ:
- Я всегда на связи (в выходные и будни);
- Работы сдаю в срок;
- Назначаю оптимальные цены;
- Ко всем клиентам отношусь с пониманием и внимательно выслушиваю;
- Предлагаю свои идеи и варианты реализации проекта;
Всегда открыт для клиента: согласую дополнительные работы, планирую и информирую клиента о сроках, изменениях. Провожу презентации выполненных работ, обучение и пишу понятные пошаговые инструкции с картинками. Если нужно, я записываю видео по работе с сайтом.
Работаю до получения желаемого результата, с энтузиазмом и интересом.
WhatsApp: +380662308364
Viber: +380662308364
Telegram: +380662308364
Почта: [email protected]
Skype: postroysia
Сайт: https://lead-coder.ru