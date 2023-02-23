графический дизайнер

??Здравствуйте! Меня зовут Давид и я web-дизайнер.



??Сделаю для вас продающий дизайн карточки товара для маркетплейсов (Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, AliExspress и др.) с понятной инфографикой.



— Помогу с подбором фотографий товара, если нет ваших исходников?

— Составлю понятную инфографику с акцентом на главные преимущества товара.

— Сделаю выделяющийся, яркий, продающий дизайн карточек, который позволит выделится из массы конкурентов и повысить продажи?