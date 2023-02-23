David124

Давид Аракелян David124

 
23 годаРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
графический дизайнер

??Здравствуйте! Меня зовут Давид и я web-дизайнер.

??Сделаю для вас продающий дизайн карточки товара для маркетплейсов (Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, AliExspress и др.) с понятной инфографикой.

— Помогу с подбором фотографий товара, если нет ваших исходников?
— Составлю понятную инфографику с акцентом на главные преимущества товара.
— Сделаю выделяющийся, яркий, продающий дизайн карточек, который позволит выделится из массы конкурентов и повысить продажи?