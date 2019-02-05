David777

Давид Левин David777

 
43 годаИзраиль/Тель-Авив
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей