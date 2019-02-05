Задача: Мы ищем таргетолога/SMM-специалиста для создания, ведения и развития РК в фейсбуке и инстаграме. Речь идет только о таргетированной рекламе, а не о полном ведении и продвижении наших аккаунтов в соц. сетях. Вы должны обладать определенными ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется SMM специалист для выполнения задания, связанного с продвижением канала в телеграме. Для более детального обсуждения, просим связаться с нами по what’s app, telegram или ViberСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищем специалиста по продвижению телеграм канала. Основная задача: рассылать приглашения на наш канал людям, которые состоят в группах нашей тематики.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется SEO специалист для продвижения израильского сайта на 2-х языках: иврит и английский. для более детального обсуждения просьба написать нам в телеграм, вайбер или вотсапп: +79370618181Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищем специалиста по контекстной рекламе, для проведения аудита рекламной компании и при необходимости -дальнейших консультаций по этой теме.Контекстная реклама57 заявокЗакрыт5 лет назад