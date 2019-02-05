Задача: Мы ищем таргетолога/SMM-специалиста для создания, ведения и развития РК в фейсбуке и инстаграме. Речь идет только о таргетированной рекламе, а не о полном ведении и продвижении наших аккаунтов в соц. сетях. Вы должны обладать определенными ...