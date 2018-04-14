● Озвучивание: аудиокниги, аудиореклама, аудиокурсы, презентации мультфильмы. Мужской, женский, детский голоса.
Озвучивание на качественном оборудовании.
-Аудиокниги, видео, радио-ролики, информационные блоки, аудиореклама, информационные блоки, аудиокурсы, презентации, мульфильмы, сказки.
Любые жанры и форматы. Обработка звука, аудиоэффекты, монтаж.
Артистичный живой голос, разные образы, манера речи и стили.
Возможность записать женский голос (дикторский, игривый, IVR)
Возможность записать детский голос, с хорошей дикцией.
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