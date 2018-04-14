DavidMn

Давид DavidMn

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
&#9679; Озвучивание: аудиокниги, аудиореклама, аудиокурсы, презентации мультфильмы. Мужской, женский, детский голоса.

Озвучивание на качественном оборудовании.

-Аудиокниги, видео, радио-ролики, информационные блоки, аудиореклама, информационные блоки, аудиокурсы, презентации, мульфильмы, сказки.

Любые жанры и форматы. Обработка звука, аудиоэффекты, монтаж.

Артистичный живой голос, разные образы, манера речи и стили.

Возможность записать женский голос (дикторский, игривый, IVR)

Возможность записать детский голос, с хорошей дикцией. 