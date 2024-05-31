DavidOrel

Давид Орел DavidOrel

 
27 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад

Вітаю! Мене звати Давид і я - front end developer. Можу побудувати для вас лендінг (односторінковий сайт) або багатосторінковий сайт на різні теми - магазини, блоги, інформаційні сайти тощо. Працюю переважно на Webflow та Wordpress. Закінчив курси від GoIT та Webflow University. 

Співпраця зі мною це:

  • постійний зв'язок

  • якісний та своєчасний результат 

  • ввічливе спілкування

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