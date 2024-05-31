Вітаю! Мене звати Давид і я - front end developer. Можу побудувати для вас лендінг (односторінковий сайт) або багатосторінковий сайт на різні теми - магазини, блоги, інформаційні сайти тощо. Працюю переважно на Webflow та Wordpress. Закінчив курси від GoIT та Webflow University.
Співпраця зі мною це:
постійний зв'язок
якісний та своєчасний результат
ввічливе спілкування
Портфолио
- Онлайн рестораннет просмотров
- Церковний блогнет просмотров
- Менеджер проектів1 просмотр
- UA-Tourнет просмотров
- Ganteli-in-UAнет просмотров
- Клуб 4 Лапинет просмотров