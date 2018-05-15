David_Aznavuryan

Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка сайтов. HTML, CSS, JS (JQuery), Bootstrap. Zurb Foundation. Wordpress. Modx. Joomla

Адаптивная верстка любой сложности; Работа с Wordpress;

Работу выполняю качественно, всегда поддерживаю связь с заказчиком, не пропадаю. К любому заказу отношусь ответственно.

У вас есть интересный проект? Пишите и я помогу вам в реализации.

Контакты:

E-mail: [email protected]

P.S. Skype предоставляю лично, сотовый номер указан в профиле.