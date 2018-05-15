David_Aznavuryan

Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка сайтов. HTML, CSS, JS (JQuery), Bootstrap. Zurb Foundation. Wordpress. Modx. Joomla
Адаптивная верстка любой сложности; Работа с Wordpress;
Работу выполняю качественно, всегда поддерживаю связь с заказчиком, не пропадаю. К любому заказу отношусь ответственно.
У вас есть интересный проект? Пишите и я помогу вам в реализации.
Контакты:
E-mail: [email protected]
P.S. Skype предоставляю лично, сотовый номер указан в профиле.
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