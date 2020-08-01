Арты, логотипы, превью, постеры, флаеры, визитные карточки, баннеры. Видео монтаж, анимация
Здравствуйте я Давид. Я графический дизайнер и занимаюсь анимацией. Могу сделать качественные арты (в стиле фэнтези, играх, хорор, войны) логотипы, превью для вашего Youtube канала, постеры, флаеры, визитные карточки, баннеры. Также могу монтировать видео и делать на них анимации, плюс анимационные Slidshow.
Программы на которых я работаю
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe After Effects
Adobe Premier Pro