Арты, логотипы, превью, постеры, флаеры, визитные карточки, баннеры. Видео монтаж, анимация

Здравствуйте я Давид. Я графический дизайнер и занимаюсь анимацией. Могу сделать качественные арты (в стиле фэнтези, играх, хорор, войны) логотипы, превью для вашего Youtube канала, постеры, флаеры, визитные карточки, баннеры. Также могу монтировать видео и делать на них анимации, плюс анимационные Slidshow.

Программы на которых я работаю

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

Adobe Premier Pro