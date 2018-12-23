3D дизайнер(художник)
Работаю в CINEMA 4D,Adobe Photoshop,Autodesk Mudbox,Adobe After Effect,Vegas Pro.
3D Моделирование,Графический дизайн,Визуализация,Видеомонтаж,Обработка изображений,Обработка видео,Монтаж звука.
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Портфолио
- Разное150 просмотров
- Шкафы и пр.172 просмотра
- Logo2129 просмотров
- Шапка для youtube канала, оформление канала178 просмотров
- Гараж проффи и верстак123 просмотра
- Модель паровозика141 просмотр
- Новогоднее оформление города188 просмотров
- Новогоднее оформление ТРЦ и улиц147 просмотров
- Символ 2019104 просмотра
- Афробата114 просмотров
- Logo-1143 просмотра
- 3D модели125 просмотров
3D-графика
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