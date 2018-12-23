Davidj

Давид Davidj

 
47 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
3D дизайнер(художник)

Работаю в CINEMA 4D,Adobe Photoshop,Autodesk Mudbox,Adobe After Effect,Vegas Pro.

3D Моделирование,Графический дизайн,Визуализация,Видеомонтаж,Обработка изображений,Обработка видео,Монтаж звука.

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Photoshop
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3D-графика
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$6/час
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