Davids_son

Верующий, ответственный, работоспособный, адекватный.
Образование средне-профессиональное, техническое. Техник машиностроительного производства. Работаю токарем на предприятии ОАО ИСС( Информационные Спутниковые Системы).
Имею хорошие навыки ремонтника- отделочника (3года), навык сборки и монтажа корпусной мебели (1 год). Знание английского курс школьной программы.
Уверенный пользователь ПК (WORD, EXCEL, FLOOPS6).
Музыкант. Играю на басс-гитаре.
Несу служение в прославлении церкви Новое поколение г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Красноярского края.