Davids_son

Александр Мукосеев Davids_son

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Верующий, ответственный, работоспособный, адекватный.

Образование средне-профессиональное, техническое. Техник машиностроительного производства. Работаю токарем на предприятии ОАО ИСС( Информационные Спутниковые Системы).

Имею хорошие навыки ремонтника- отделочника (3года), навык сборки и монтажа корпусной мебели (1 год). Знание английского курс школьной программы.

Уверенный пользователь ПК (WORD, EXCEL, FLOOPS6).

Музыкант. Играю на басс-гитаре.

Несу служение в прославлении церкви Новое поколение г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Красноярского края.