Я веб дизайнер! Занимаюсь разработкой дизайна для веб интерфейсов: веб сайты, баннеры, афиши, визитки, логотипы.

Занимаюсь веб дизайном уже более 3 лет! Ранее работал в компании DB Best Technology на должности UI\UX Designer. Заданием главным было разрабатывать креативный, яркий, приятный для восприятия и удобный в использовании дизайн для сайтов. Примеры моих работ можете посмотреть в моём портфолио (https://www.behance.net/callMeDavid). Работаю в программах Figma + Adobe Photoshop - эти программы очень популярны среди разработчиков, проблем с написание кода по разработанному дизайну не возникнет. Буду рад помочь в решении ваших задач связанных с дизайном веб интерфейсов!