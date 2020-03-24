Я веб дизайнер! Занимаюсь разработкой дизайна для веб интерфейсов: веб сайты, баннеры, афиши, визитки, логотипы.
Занимаюсь веб дизайном уже более 3 лет! Ранее работал в компании DB Best Technology на должности UI\UX Designer. Заданием главным было разрабатывать креативный, яркий, приятный для восприятия и удобный в использовании дизайн для сайтов. Примеры моих работ можете посмотреть в моём портфолио (https://www.behance.net/callMeDavid). Работаю в программах Figma + Adobe Photoshop - эти программы очень популярны среди разработчиков, проблем с написание кода по разработанному дизайну не возникнет. Буду рад помочь в решении ваших задач связанных с дизайном веб интерфейсов!
Портфолио
- Сертификат прохождения курса "Веб дизайнер PRO"141 просмотр
- Сайт для открытия своей кофейни98 просмотров
- Интернет магазин продажи одежды и обуви K SWISH93 просмотра
- Студия Декорации110 просмотров
- Сайт для доставки пиццы Pasteria66 просмотров
- Баннер77 просмотров
- Баннер для приглашении на вечеринку100 просмотров
- Мобильное приложение SoundLove85 просмотров
- Баннер к новой части Star Wars146 просмотров
- Сайт для компании YAMAGUCHI78 просмотров
- Landing page Nike73 просмотра