Концепт, Качество, Скорость

Профессиональные навыки и достижения:

1. Большой опыт работы в области рекламы, брэндинга, интернет-маркетинга.

2. Дизайн и редизайн сайтов, верстка HTML-прототипов. FLASH баннеры‚ шапки на сайт и заставки, иконки, иллюстрации и т.д.

3. Логотипы, фирменный стиль. Весь спектр полиграфической продукции. Креативные и быстрые решения рекламных кампаний. Подготавливаю макеты к печати по требованиям типографии.

4. Разработка концепций рекламных и PR кампаний, участие в их организации. Слоганы и идеи сценариев. Проведение переговоров с заказчиками и субподрядчиками, составление технического задания и его реализация.

5. Знание материалов рекламы, выбор оптимальных выгодных решений. Работа с плоттерной резкой, широкоформатной и интерьерной печатью. Изготовление макетов.

Компьютерное обеспечение

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In Design, Corel Draw, Corel PhotoPaint, Adobe Audition, Ulead Gif Animator, Pinnacle Studio™ HD, BenVista PhotoZoom Pro и т.д.

Увлечения:

Занимался стрит артом, прикладным дизайном интерьеров, в последнее время также увлекаюсь фотографией и видеомонтажем. Есть л\а. Веду активный образ жизни.

Личные качества:

Пунктуальность. Целеустремленность. Постоянно саморазвиваюсь, всегда позитивно настроен. Быстро внедряюсь в работу.