Довлет Эргешов Davlet1323Davlet1323
22 годаРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Разработчик сайтов, администратор Битрикс24
Я работал в компаний "Туркмен-Транзит", они являются "Золотым" партнером Битрикс24. Имею опыт 2+ года в администрирование Битрикс24. Имею сертификаты от Битрикс24. Кроме этого, параллельно я работал фронт-энд разработчиком, в этой же компаний. В мои обязанности ходили:
Администрирование Битрикс24;
Настраивать и автоматизировать бизнес процессы и CRM в Битрикс24;
Распространять коробочный и облачный версии Битрикс24;
Настраивать структуры и права доступа;
Проводить обучение сотрудников;
Техническая поддержка;
Делать информационные сайты и интернет магазины на платформах WordPress, OpenCart;
Создавать приложений разного уровня на Vue/Nuxt (По макету Figma);
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Vue with Firebase1 просмотр
- Адаптивная верстка лендинг Robo School3 просмотра
- Адаптивная верстка лендинг Empire Logisticsнет просмотров
- Адаптивная верстка лендинг BOOT5нет просмотров
- Игра по математике для детского саданет просмотров
- Адаптивная верстка лендинг MSUнет просмотров