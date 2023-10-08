Разработчик сайтов, администратор Битрикс24

Я работал в компаний "Туркмен-Транзит", они являются "Золотым" партнером Битрикс24. Имею опыт 2+ года в администрирование Битрикс24. Имею сертификаты от Битрикс24. Кроме этого, параллельно я работал фронт-энд разработчиком, в этой же компаний. В мои обязанности ходили:

Администрирование Битрикс24;

Настраивать и автоматизировать бизнес процессы и CRM в Битрикс24;

Распространять коробочный и облачный версии Битрикс24;

Настраивать структуры и права доступа;

Проводить обучение сотрудников;

Техническая поддержка;

Делать информационные сайты и интернет магазины на платформах WordPress, OpenCart;

Создавать приложений разного уровня на Vue/Nuxt (По макету Figma);