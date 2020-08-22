Звукорежиссер, монтаж видео

Окончил Театрально-художественный колледж по специальности звукорежиссура аудиовизуальных программ

Окончил Государственный Институт Теле-Радиовещания по специальности звукорежиссура аудиовизуальных программ

Работаю более 7 лет по специальности.

Навыки:

- Монтаж звука любого вида

- Сведение, мастеринг

- Реставрация (удаление шумов, треска, искажений и т.д.)

- Саунддизайн (игры, фильмы)

- Написание музыки, аранжировок

- Озвучание видео, фильмов

- Консультации по тех. вопросам

- Работа диктором для записи

- Монтаж видео

- Цветокоррекция