Звукорежиссер, монтаж видео
Окончил Театрально-художественный колледж по специальности звукорежиссура аудиовизуальных программ
Окончил Государственный Институт Теле-Радиовещания по специальности звукорежиссура аудиовизуальных программ
Работаю более 7 лет по специальности.
Навыки:
- Монтаж звука любого вида
- Сведение, мастеринг
- Реставрация (удаление шумов, треска, искажений и т.д.)
- Саунддизайн (игры, фильмы)
- Написание музыки, аранжировок
- Озвучание видео, фильмов
- Консультации по тех. вопросам
- Работа диктором для записи
- Монтаж видео
- Цветокоррекция
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