Коммуникабельный молодой человек

Работал в магазине компьютерной техники, работал в музее, теперь решил перебраться в интернет. Образование незаконченное высшее(Агрономия).

Характеристики:

Грамотная речь - навык получен при работе экскурсоводом

Коммуникабельность - навык получен при работе экскурсоводом

Нацеленность на результат в разговоре - навык получен при работе экскурсоводом, агентом по недвижимости, продавцом-консультантом.

Умение объяснять - навык получен при работе экскурсоводом, агентом по недвижимости, продавцом-консультантом.

Способности:

Самоприспособляемость(любопытство, любознательность, жизнелюбие), приобретение способностей(знаний, умений, навыков), развитие вложенных способностей (креативность, абстрактно-логическое мышление, способность обучать-коучить себя и других)

Хорошо знаком с терминами:

УТП, бренд, логотип, CMS, ROR, WordPress, канал маркетинга, сайт, продающий сайт, e-mail-маркетинг, видео-маркетинг, рерайт, контент, уникальный контент, юзабилити, блок доверия, конверсия, yandex.metrika+google.analytics, KPI и много чего ещё.