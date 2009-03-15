Программист 1С

1.Перевод программы с суммового на количественный учет

2.Подключение к программе электронных весов

3.Подключение к программе терминала сбора данных

4.Помощь при проведении инвентаризации с терминалом сбора данных

5.Подключение к программе «Pos-Терминала» (касса) НТЦ Штрих-М

6.Подключение к программе сканера (штрихкодирование)

7.Помощь по ведению бухгалтерского и торгового учета

8.Создание бухгалтерских и торговых отчетов

9.Обучение персонала работе с программой в связи с новыми дополнениями

10.Финансовый результат по фирме

На данный момент я обладаю знаниями и навыками, которые позволяют мне:

1.Установить и подготовить к работе программу "1С:Бухгалтерия" , 1СПредприятие

2.Повысить эффективность работы бухгалтерии и оперативность ведения учета за счет использования всего спектра возможностей программы

3.Избежать ошибок в работе с бухгалтерской и финансовой информацией, сократить время на подготовку отчетности

4.Самостоятельно настроить программу при изменениях в законодательстве или методиках бухучета

5.Свести к минимуму время простоя системы и сократить общие затраты на ее поддержку

6.Администрировать систему, обеспечить сохранность данных, не допускать несанкционированного доступа к данным. Это уменьшит риск потери или утечки важной информации

7.Организовать информационное взаимодействие с другими подразделениями, использующими компоненты системы программ "1С:Предприятие", обеспечить оперативное прохождение информации

8.Повышение качества работы бухгалтерии, минимизацию рисков и проблем.

9.Уменьшение затрат времени и средств на обучение и подготовку сотрудников бухгалтерии.