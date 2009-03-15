Денис Давыденко DavydenkoDavydenko
1.Перевод программы с суммового на количественный учет
2.Подключение к программе электронных весов
3.Подключение к программе терминала сбора данных
4.Помощь при проведении инвентаризации с терминалом сбора данных
5.Подключение к программе «Pos-Терминала» (касса) НТЦ Штрих-М
6.Подключение к программе сканера (штрихкодирование)
7.Помощь по ведению бухгалтерского и торгового учета
8.Создание бухгалтерских и торговых отчетов
9.Обучение персонала работе с программой в связи с новыми дополнениями
10.Финансовый результат по фирме
На данный момент я обладаю знаниями и навыками, которые позволяют мне:
1.Установить и подготовить к работе программу "1С:Бухгалтерия" , 1СПредприятие
2.Повысить эффективность работы бухгалтерии и оперативность ведения учета за счет использования всего спектра возможностей программы
3.Избежать ошибок в работе с бухгалтерской и финансовой информацией, сократить время на подготовку отчетности
4.Самостоятельно настроить программу при изменениях в законодательстве или методиках бухучета
5.Свести к минимуму время простоя системы и сократить общие затраты на ее поддержку
6.Администрировать систему, обеспечить сохранность данных, не допускать несанкционированного доступа к данным. Это уменьшит риск потери или утечки важной информации
7.Организовать информационное взаимодействие с другими подразделениями, использующими компоненты системы программ "1С:Предприятие", обеспечить оперативное прохождение информации
8.Повышение качества работы бухгалтерии, минимизацию рисков и проблем.
9.Уменьшение затрат времени и средств на обучение и подготовку сотрудников бухгалтерии.