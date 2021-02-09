DavydovDmitr

Дмитрий Давыдов DavydovDmitrDavydovDmitr
28 летРоссия/Екатеринбург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Проектирование инженерных сетей ов и вк, подбор оборудования.
Спроектирую отопление водоснабжение и водоотведение в коттедже, подберу оборудование, составлю смету и помогу закупить оборудование по дилерским ценам. При проектировании закладываю только проверенные бренды с оправданной ценой.
Работаю в специализированных программах узкого профиля, сделаю гидравлический и теплотехнический расчет.
Есть примеры выполненных работ.
Недорого и оперативно.
Опыт 5 лет.
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