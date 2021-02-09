DavydovDmitr

Проектирование инженерных сетей ов и вк, подбор оборудования.

Спроектирую отопление водоснабжение и водоотведение в коттедже, подберу оборудование, составлю смету и помогу закупить оборудование по дилерским ценам. При проектировании закладываю только проверенные бренды с оправданной ценой.

Работаю в специализированных программах узкого профиля, сделаю гидравлический и теплотехнический расчет.

Есть примеры выполненных работ.

Недорого и оперативно.

Опыт 5 лет.