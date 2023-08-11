Переводчик с русского языка на английский и наоборот

Я сам родом из Нигерии, западной Африки. Я выпускник аэрокосмического факультета московского авиационного института. Я имею диплом переводчика с русского языка на английский язык, с английского языка на русский язык. Владею ещё Бером и Хауса африканскими языками. Я также являюсь студентом 4го курса юридического факультета РАНХиГС ивановского филиала. Работал более 14 лет переводчиком в судах России. Участвовал в радио и телевизионных дискуссиях/шоу. Работал актером театра, кино и ТВ