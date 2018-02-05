Лингвист-переводчик

Образование: законченное высшее, (лингвист-переводчик, бакалавр)

Языки: английский, французский

Услуги: Письменный перевод с/на английского на русский;Проверка русского языка в статьях и книгах;

Навыки: -Microsoft Word, FineReader, Microsoft Excel.

Безупречное знание русского языка. Работаю с форматами doc, pdf, jpeg и др. Ставка:с русского на:английский 200 р. за 1000 знаков без пробелов исходного текста.

Основные специализации по переводу:1. Медицина, юриспруденция, здоровье, кулинария, спорт.

2. Литература, кинематограф.

3. Туризм, авиация, история.

4. Инструкции.