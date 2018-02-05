Лингвист-переводчик
Образование: законченное высшее, (лингвист-переводчик, бакалавр)
Языки: английский, французский
Услуги: Письменный перевод с/на английского на русский;Проверка русского языка в статьях и книгах;
Навыки: -Microsoft Word, FineReader, Microsoft Excel.
Безупречное знание русского языка. Работаю с форматами doc, pdf, jpeg и др. Ставка:с русского на:английский 200 р. за 1000 знаков без пробелов исходного текста.
Основные специализации по переводу:1. Медицина, юриспруденция, здоровье, кулинария, спорт.
2. Литература, кинематограф.
3. Туризм, авиация, история.
4. Инструкции.
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