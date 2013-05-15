Бжицких Андрей Владимирович
ЦЕЛЬ
Ищу удаленную работу дизайнера видео, фото и полиграф. продукции
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 2002 по 2003 год ООО «Рекламные инструменты» должность оператор фотолаборатории, дизайнер.
С 2003 по 2004 год собственная фирма, специализированная на разработке дизайна различной рекламной продукции (фото, полиграфия, наружная реклама, видеопроизводство).
С 2004 по 2005 год ООО «Мегадом» отдел маркетинга, дизайнер.
C 2006 по 2007 г. Москва ООО «Юлар» должность дизайнер
С 2007 по 2010 г. ООО «Московская Бизнес Школа» видеомонтажер-оператор
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕБЕ
• Дата рождения: 12.06.1982 г.
• Проживаю в г.Москва
• e-mail: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
• Кузнецкий Индустриальный Колледж – техник программист
• Сибирский Государственный Индустриальный университет – Информационные технологии в предпринимательстве и металлургии
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ НАВЫКИ
Знание программ: Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe After Effects, Adobe Premier, Pinaccle Studio, Pinnacle Edition, Edius, Maya 3D (начальный уровень), DVD Impression, AutoPlay Studio, ReelDVD и др.
Опыт собственной фирмы по дизайну наружной рекламы, полиграфии и видеопродукции. Знание систем нелинейного видеомонтажа.
Опыт профессиональной обработки фото-, видеопродукции.
Знание английского начальный уровень.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Своими основными качествами считаю психическая устойчивость, инициативность, коммуникабельность, честность, трудоспособность, легкая обучаемость.
• Сохранность корпоративных секретов гарантирую.
• Здоровье отличное.
• По совместительству заработная плата по договоренности.
Контактный телефон: 8-925-196-1330. e-mail: [email protected]
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