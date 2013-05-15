Ретушь и монтаж, обработка фотографий

Бжицких Андрей Владимирович

ЦЕЛЬ

Ищу удаленную работу дизайнера видео, фото и полиграф. продукции

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 2002 по 2003 год ООО «Рекламные инструменты» должность оператор фотолаборатории, дизайнер.

С 2003 по 2004 год собственная фирма, специализированная на разработке дизайна различной рекламной продукции (фото, полиграфия, наружная реклама, видеопроизводство).

С 2004 по 2005 год ООО «Мегадом» отдел маркетинга, дизайнер.

C 2006 по 2007 г. Москва ООО «Юлар» должность дизайнер

С 2007 по 2010 г. ООО «Московская Бизнес Школа» видеомонтажер-оператор

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕБЕ

• Дата рождения: 12.06.1982 г.

• Проживаю в г.Москва

• e-mail: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ

• Кузнецкий Индустриальный Колледж – техник программист

• Сибирский Государственный Индустриальный университет – Информационные технологии в предпринимательстве и металлургии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ НАВЫКИ

Знание программ: Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe After Effects, Adobe Premier, Pinaccle Studio, Pinnacle Edition, Edius, Maya 3D (начальный уровень), DVD Impression, AutoPlay Studio, ReelDVD и др.

Опыт собственной фирмы по дизайну наружной рекламы, полиграфии и видеопродукции. Знание систем нелинейного видеомонтажа.

Опыт профессиональной обработки фото-, видеопродукции.

Знание английского начальный уровень.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Своими основными качествами считаю психическая устойчивость, инициативность, коммуникабельность, честность, трудоспособность, легкая обучаемость.

• Сохранность корпоративных секретов гарантирую.

• Здоровье отличное.

• По совместительству заработная плата по договоренности.

Контактный телефон: 8-925-196-1330. e-mail: [email protected]