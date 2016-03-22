HTML - вёрстка с умом и фантазией. Качественно, надёжно и в срок!

Умения :

+ HTML5, CSS3, jQuery.

+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.

+ Адаптивная верстка.

+ Создание анимированного сайта.

+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).

+ Twitter Bootstrap.

+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

+ Аккуратный, логичный, продуманный код.

+ SEO-верстка.

+ Адаптация / внедрение плагинов.

+ Использование спрайтов.

+ Parallax scrolling.

+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

+ Комментарии.

+ Банеры нового поколения.

+ Подключение к CMS ( Joomla, WP, OpenCart )

Оплата :

- Webmoney

- карта ПриватБанка