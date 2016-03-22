HTML - вёрстка с умом и фантазией. Качественно, надёжно и в срок!
Умения :
+ HTML5, CSS3, jQuery.
+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.
+ Адаптивная верстка.
+ Создание анимированного сайта.
+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).
+ Twitter Bootstrap.
+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
+ Аккуратный, логичный, продуманный код.
+ SEO-верстка.
+ Адаптация / внедрение плагинов.
+ Использование спрайтов.
+ Parallax scrolling.
+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
+ Комментарии.
+ Банеры нового поколения.
+ Подключение к CMS ( Joomla, WP, OpenCart )
Оплата :
- Webmoney
- карта ПриватБанка