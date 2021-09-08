Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.
О себе:
Занимаюсь веб-разработкой. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект, по верстки. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе. После работы бесплатно* вношу правки, если таковые есть.
Контакты:
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Портфолио
- Верстка landingPage "WOODIES"13 просмотров
- Верстка multipage "Moniva"30 просмотров
- Верстка landingPage "Fixper"23 просмотра
- Верстка multipage "Velyka Vedmedytsya"14 просмотров
- Верстка landingPage "Samovartime"12 просмотров
- Верстка landingPage "Unovi"14 просмотров