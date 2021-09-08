Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

О себе:

Занимаюсь веб-разработкой. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект, по верстки. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе. После работы бесплатно* вношу правки, если таковые есть.

Контакты:

Почта: [email protected]

https://t.me/oparenyuk

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.