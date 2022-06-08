DeadRine719

Олег Пилипака DeadRine719DeadRine719
26 летУкраина/Красноград
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Готов за любую работу. Главное - качество!
Умею писать отзывы.
Редактировать статьи(под задумку и уникальность).
Переводить тексты на английские/русские/украинские языки.
Занимался переводом книг и статей 2.5 года.
Свободного времени имею массу.
Готов выполнять сложные задания и объемные. Готов делиться опытом.
Моя работа идет всегда на качество и положительный результат.
За приятную сумму. За любой движ.
Буду рад сотрудничеству и последующим предложениям.
Спасибо за внимание.