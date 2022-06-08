DeadRine719

Готов за любую работу. Главное - качество!

Умею писать отзывы.

Редактировать статьи(под задумку и уникальность).

Переводить тексты на английские/русские/украинские языки.

Занимался переводом книг и статей 2.5 года.

Свободного времени имею массу.

Готов выполнять сложные задания и объемные. Готов делиться опытом.

Моя работа идет всегда на качество и положительный результат.

За приятную сумму. За любой движ.

Буду рад сотрудничеству и последующим предложениям.

Спасибо за внимание.