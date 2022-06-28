Deadlor

Дмитрий Deadlor

 
28 летУкраина/Сумы
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Привет. Я Дмитрий, Front End Developer с опытом более 1 года из Украины. Вдохновляюсь в своей работе с помощью маленьких и средних бизнесов. Верю, что благодаря моей работе компании получают больше прибыли, а потому и возможностей для дальнейшего развития. Открыт к новым проектам, поэтому с удовольствием помогу и вам.

Hard Skills:

  • HTML/CSS;
  • PHP;
  • SASS/SCSS;
  • GIT;
  • Gulp;
  • JS/jQuery;
  • WordPress;
  • SVG;
  • Адаптивная верстка;
  • Кроссбраузерная и кроссплатформенная верстка;
  • Photoshop and Figma;
Мой бекграунд – это создание более 15 разноплановых сайтов – от лендингов до ecommerce . Есть опыт работы с зарубежными заказчиками.
PHPJavascriptWordPressHTMLCSSFigmajQuerySCSSSASSGulpPhotoshopGit