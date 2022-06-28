Привет. Я Дмитрий, Front End Developer с опытом более 1 года из Украины. Вдохновляюсь в своей работе с помощью маленьких и средних бизнесов. Верю, что благодаря моей работе компании получают больше прибыли, а потому и возможностей для дальнейшего развития. Открыт к новым проектам, поэтому с удовольствием помогу и вам.

Hard Skills:

HTML/CSS;

PHP;

SASS/SCSS;

GIT;

Gulp;

JS/jQuery;

WordPress;

SVG;

Адаптивная верстка;

Кроссбраузерная и кроссплатформенная верстка;

Photoshop and Figma;

Мой бекграунд – это создание более 15 разноплановых сайтов – от лендингов до ecommerce . Есть опыт работы с зарубежными заказчиками.