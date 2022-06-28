Привет. Я Дмитрий, Front End Developer с опытом более 1 года из Украины. Вдохновляюсь в своей работе с помощью маленьких и средних бизнесов. Верю, что благодаря моей работе компании получают больше прибыли, а потому и возможностей для дальнейшего развития. Открыт к новым проектам, поэтому с удовольствием помогу и вам.
Hard Skills:
- HTML/CSS;
- PHP;
- SASS/SCSS;
- GIT;
- Gulp;
- JS/jQuery;
- WordPress;
- SVG;
- Адаптивная верстка;
- Кроссбраузерная и кроссплатформенная верстка;
- Photoshop and Figma;
Портфолио
- Адаптивная верстка и натяжка на WP Veles8 просмотров
- Адаптивная верстка Landing Page Veles Enterprise9 просмотров
- Адаптивная верстка Presale CyborHolding8 просмотров
- Адаптивная верстка Cybor World10 просмотров
- Верстка визитки Agarta LTD12 просмотров
- Адаптивная верстка IDO Cybor Coin10 просмотров
- Адаптивная верстка Franchise6 просмотров
- Адаптивная верстка CyborCoin31 просмотр
- WebSite iTandem and integration on WordPress10 просмотров
- Website CyborHolding13 просмотров