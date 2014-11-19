GreenWeb - Современный дизайн. | Логотипы | Баннеры | Макеты | Сайт-визитки | Landing page | и так далее.
GreenWeb - Современный дизайн.
WEB-УСЛУГИ:
- Дизайн Сайт-визитки
- Дизайн Landing page
- Дизайн Корпоративного сайта
- Дизайн Интернет-магазина
- Дизайн Игрового портала
- Дизайн Баннеров (gif)..(flash не делаю)
- Дизайн Аватаров (для групп вк/форумов)
- Соблюдение сроков
- Качественную работу
- Разумные цены
- Техзадание
- 30% предоплата (Webmoney,Mastercard,Qiwi)
- Создание качественного дизайна, не хуже чем в портфолио
- Остаток оплаты (70%)
- Передача исходника "PSD" (Исходник в одни руки)
Контактные данные:
- Skype: DeadlyGreenWeb
- ICQ: 688155160
- JABBER: [email protected]
- Почтовый адрес: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!