DeadlyGreenWeb

Веб DeadlyGreenWeb

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
GreenWeb - Современный дизайн. | Логотипы | Баннеры | Макеты | Сайт-визитки | Landing page | и так далее.

GreenWeb - Современный дизайн.

WEB-УСЛУГИ:

  • Дизайн Сайт-визитки
  • Дизайн Landing page
  • Дизайн Корпоративного сайта
  • Дизайн Интернет-магазина
  • Дизайн Игрового портала
  • Дизайн Баннеров (gif)..(flash не делаю)
  • Дизайн Аватаров (для групп вк/форумов)
​Гарантирую:
  • Соблюдение сроков
  • Качественную работу
  • Разумные цены
Условия работы:

  • Техзадание
  • 30% предоплата (Webmoney,Mastercard,Qiwi)
  • Создание качественного дизайна, не хуже чем в портфолио
  • Остаток оплаты (70%)
  • Передача исходника "PSD" (Исходник в одни руки)

​ВНИМАНИЕ!!!(Поскольку я наполняю свой портфолио, графика по цене будет разумной)

Контактные данные: