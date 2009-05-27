1) Ф.И.О - Балезин Дмитрий Николаевич
2) 14 февраля 1980г.
3) Высшее техническое образование - ВятГУ 2002г. специальность
инженер - технолог. (опыт работы 4 года).
4) Сертифицированный уровень Английского языка Advanced Level
(продвинутый уровень) Изучение по методике Oxford - 1,5 лет.
5) Опыт общения с носителями языка.
6) Опыт переводов художественной литературы и текстов научных
журналов, посвященных естественным наукам.
7) Опыт 1 год - переводов компьютерной литературы, руссификации
программных продуктов. Занимался переводами учебников по 3Dmax и FlashMacromedia.
8) Имею богатый опыт работы на компьютере (Интернет, почта, HTML -
верстка).
9) Навыки 10-ти пальцевого метода работы на клавиатуре (скорость 180
зн./мин)
10) Обладаю способностью и желанием обучаться и совершенствовать свои
навыки в данной области.
Если мои данные вам подходят или вы хотите уточнить какие-либо
данные - обращайтесь на адрес (см. ниже)
Спасибо за внимание.
mailto:[email protected]