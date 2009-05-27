1) Ф.И.О - Балезин Дмитрий Николаевич

2) 14 февраля 1980г.

3) Высшее техническое образование - ВятГУ 2002г. специальность

инженер - технолог. (опыт работы 4 года).

4) Сертифицированный уровень Английского языка Advanced Level

(продвинутый уровень) Изучение по методике Oxford - 1,5 лет.

5) Опыт общения с носителями языка.

6) Опыт переводов художественной литературы и текстов научных

журналов, посвященных естественным наукам.

7) Опыт 1 год - переводов компьютерной литературы, руссификации

программных продуктов. Занимался переводами учебников по 3Dmax и FlashMacromedia.

8) Имею богатый опыт работы на компьютере (Интернет, почта, HTML -

верстка).

9) Навыки 10-ти пальцевого метода работы на клавиатуре (скорость 180

зн./мин)

10) Обладаю способностью и желанием обучаться и совершенствовать свои

навыки в данной области.

Если мои данные вам подходят или вы хотите уточнить какие-либо

данные - обращайтесь на адрес (см. ниже)

Спасибо за внимание.

mailto:[email protected]