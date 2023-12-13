DebianHack

Владислав Руденко DebianHack

 
26 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Напишу качественный, продающий текст на спорт, игровой индустрии, IT индустрии.

Напишу качественный, продающий текст/статью, для освещения значимых событий в данных индустриях

Создам качественный контент для сайта, социальных сетей, блога и других интернет ресурсах

Ищете эффективный способ продвинуть свой бизнес в интернете? Я помогу вам создать тексты, которые повысят вашу видимость в интернете, привлекут новых клиентов и увеличат ваши продажи. Свяжитесь со мной, чтобы узнать больше о моих услугах и обсудить детали вашего проекта.
Нужно для заказа:
Для выполнения моей работы, от Вас требуется описание вашей сферы или тематики и любые комментарии и пожелания.

Мой телефон 0950437626, телеграмм @DebianHack