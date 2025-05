DebianSystem

Системный администратор, дизайнер

Специалист настройки Linux, Windows. Безопасность сетей и програмного обеспечения. Дизайн 2D, 3D

Образование:

Высшее, физико-математический факультет, 1,5 года в аспирантуре. Курсы дизайнеров и флэш-аниматоров.

Опыт работы:

Linux (Debian, Mandrake (Mandriva), OpenSUSE, Fedora, Ubuntu) - более 6 лет, обслуживание серверов. Знаком с Unix FreeBSD. Настройка Apache, Samba, FireWall, Ethernet, WiFi, почтовых серверов и серверов печати, ProFTPd, DNS, DHCP. Конфигурирование ядра дистрибутива под конфигурацию компьютера, ноутбука - настройка, сопровождение и консультация по работе аппаратной части. Поиск и утранение конфликтов системы. Большой опыт настройки WiFi-сетей, LAN - Windows, Linux.

Windows (95/98, 2000, XP, Vista) - более 10 лет, работал в компании в качестве технического директора. Основные обязанности - настройка Windows ОС и приложений, подбор и обучение персонала, оптимизация работы компьютеров для поставленных задач (графическая станция, сервер (на основе Debian), пользовательский терминал).

Безопасность(DoS, DDoS, атаки эксплойтами) - около 3 лет - сканирование серверов на наличие уязвимостей, написание PHP-скриптов, консультации администраторам других платформ.

Программирование - Delphi, C, C++, Perl. Практические частные навыки - Phyton, PHP, Forth, MySQL

Дополнительно - огромный опыт работы (более 8 лет) с продуктами Adobe - Photoshop (все версии, начиная с 6 до 10 (CS3)), Illustrator, Premiere. Собственные наработки в дизайне, тесное сотрудничал с рекламными компаниями в качестве внештатного ведущего дизайнера. Работа с любыми типами данных - растр, вектор, видео - avi, mpg и т.д.

Опытный пользователь 3dStudioMax.

Место работы:

Технический директор рекламного агенства, старший дизайнер сети фотомагазинов (уволился 2 года назад с целью открыть собственную фирму), внештатный сотрудник крупной компании по обеспечению поддержки администраторов и пользователей.

Личные сведения:

Адрес проживания - Приднестровье, Бендеры, ул. Кишиневская 8/1

Телефон - +373-777-65-4-65

Женат, есть дочь.

Любимая операционная система - Debian GNU/Linux "Etch".

В случае надобности могу уделить работе 80% своего времени - неограниченный трафик, круглосуточный интернет.

Постоянное самообразование - возьмусь даже за ту работу, в которой мало опыта и обязуюсь выполнить качественно и в срок. Ценю критику и советы.

с ув., Валерий.